Traffico Roma del 17-03-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 17 marzo 2023) Luceverdemai trovati all’ascolto aNordintenso su via Cassia tra Tomba di Nerone e il raccordo anulare e sul raccordorallentato in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana a Trastevere per lavori lungo i binari chiusa via Induno e modifiche per le linee del trasporto pubblico di zona lavori di potatura in viale Aurelio Saffi con la chiusura del tratto di strada tra via delle Mura Gianicolensi e viale di Trastevere dalle 9 alle 18 via Nomentana proseguono i lavori di potatura tra via della Batteria Nomentana & via Asmara nella fascia oraria dalle 8 alle ore 18 con la deviazione delle buste di zona ricezione del sabato e della domenica ed infine ricordiamo che in corso uno sciopero a livello nazionale del trasporto aereo gli orari di sciopero Barion a seconda della sigla Sindacale ...