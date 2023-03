Traffico Roma del 17-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 marzo 2023) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno e ben trovate a Piazza Venezia questa mattina alle celebrazioni per Unità d’Italia con il Presidente della Repubblica cerimonia terminata riaperta alPiazza di nuovo percorribili vie strade circostanti in via di normalizzazionesu Lungotevere e nella zona del Circo Massimo via Nomentana chiusa per lavori di potatura tra via della Batteria Nomentana via Asmara inevitabili disagi più intenso ile deviazioni nel trasporto pubblico deviate 4 linee bus a Trastevere lavori in via Induno e modifiche di percorso per linee del trasporto pubblico si tratta di interventi lungo i binari e con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...