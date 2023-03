Traffico Roma del 17-03-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 marzo 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiornoin entrata acode sulle principali consolari sulla via ora gli abbiamo ancora all’altezza della stazione sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia tra Saxa Rubra e il Tor di Quinto Salaria Nomentana altre strade corn difficoltà di circolazione qui siamo nella zona nord-est diA24 il tratto Urbano rallentamenti verso la tangenziale zona Torpignattara sulla via Casilina un incidente all’altezza di via Berardi code versolungo la via Appia e la via Ardeatina sul raccordo tratto sud della carreggiata interna con E con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità