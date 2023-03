Tra smart working ed esigenze di lavoro: ecco l’ufficio del futuro (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 2020 ha segnato un anno di svolta per il mondo del lavoro. E non soltanto per la crisi economica mondiale. La pandemia da Covid, infatti, ha rivoluzionato le abitudini di tutti, costringendo a rivedere anche i modi di lavorare. Le aziende, per evitare contagi, hanno dovuto far ricorrere i loro dipendenti – laddove possibile – allo smart working, ovvero al lavoro da casa, fornendoli di terminali collegati a una rete aziendale. Quella che era una formula adottata principalmente nel nord Europa e in America ha iniziato ad essere familiare anche da noi, prima come obbligo, proprio per evitare il diffondersi del virus, poi – non appena l’obbligo è scemato – con il proseguire della tipologia visti i numerosi vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori. Ciò ha provocato il mutarsi degli spazi degli ambienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 2020 ha segnato un anno di svolta per il mondo del. E non soltanto per la crisi economica mondiale. La pandemia da Covid, infatti, ha rivoluzionato le abitudini di tutti, costringendo a rivedere anche i modi di lavorare. Le aziende, per evitare contagi, hanno dovuto far ricorrere i loro dipendenti – laddove possibile – allo, ovvero alda casa, fornendoli di terminali collegati a una rete aziendale. Quella che era una formula adottata principalmente nel nord Europa e in America ha iniziato ad essere familiare anche da noi, prima come obbligo, proprio per evitare il diffondersi del virus, poi – non appena l’obbligo è scemato – con il proseguire della tipologia visti i numerosi vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori. Ciò ha provocato il mutarsi degli spazi degli ambienti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RubenRazzante : Lo smart working tra rinnovi e aspetti critici - AlessiaVaralda : Quadri elettrici in bassa tensione per una distribuzione elettrica efficiente: i dettagli della collaborazione tra… - PietroSiffi : @FabioInnocent10 La crisi economica è tra gli scenari del Great Reset (assieme a pandemia, smart city, carestia). L… - zonwu : Parliamo ora dei gatti in generale, non solo domestici. I circa 31 milioni di gatti negli USA uccidono ogni anno 2,… - Smart_Nickname : @Guidolino8 Penso che i tifosi si dividano in due grosse fazioni, tra chi vuole Chelsea o Benfica perché le ritiene… -