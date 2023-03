“Torno presto, lo prometto”. Mamma Erica muore a 33 anni, il tumore ha spento il suo sorriso: l’ultimo post social (Di venerdì 17 marzo 2023) “Ciao a tutti avviso che da domani sarò poco reperibile ma appena posso risponderò”. Queste le ultime parole scritte da Erica Calzavara sul suo profilo Facebook. La donna, 33enne, moglie e Mamma, è morta giovedì 16 marzo all’ospedale di Padova. Un dolore immenso da parte della famiglia e degli amici, per una vita spenta a soli 33 anni. Erica Calzavara era stata ricoverata all’ospedale di Padova per un’operazione e pensava di uscire presto, come si legge dall’ultimo post scritto sui social. La donna contava di tornare alla sua vita e ai suoi cari, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Come riportato da “Il Gazzettino di Treviso”, Erica aveva scoperto due anni fa di essere malata di cancro ma ha sempre fatto di tutto per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) “Ciao a tutti avviso che da domani sarò poco reperibile ma appena posso risponderò”. Queste le ultime parole scritte daCalzavara sul suo profilo Facebook. La donna, 33enne, moglie e, è morta giovedì 16 marzo all’ospedale di Padova. Un dolore immenso da parte della famiglia e degli amici, per una vita spenta a soli 33Calzavara era stata ricoverata all’ospedale di Padova per un’operazione e pensava di uscire, come si legge dalscritto sui. La donna contava di tornare alla sua vita e ai suoi cari, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Come riportato da “Il Gazzettino di Treviso”,aveva scoperto duefa di essere malata di cancro ma ha sempre fatto di tutto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HakulinenMaria : RT @PaoloFilippin12: Passo da lungarno Archibusieri sopra c’è il corridoio Vasariano restaurato. Ci sentiamo tra qualche giorno amici #anti… - Teresa02247224 : RT @PaoloFilippin12: Passo da lungarno Archibusieri sopra c’è il corridoio Vasariano restaurato. Ci sentiamo tra qualche giorno amici #anti… - claraxlouis : @finelinemarti sono io che non ci torno, o almeno non presto, sono a casa dai miei ma sto solo 2 giorni poi me ne vado - eniolucherini : RT @PaoloFilippin12: Passo da lungarno Archibusieri sopra c’è il corridoio Vasariano restaurato. Ci sentiamo tra qualche giorno amici #anti… - Marcopio1 : RT @VGerardina: ..buongiorno a tutti e tutte..??io guardo sempre avanti,mentre cammino dico….la vita è troppo bella e la voglio vivere così… -