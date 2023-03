Torneo di Viareggio 2023, respinta la domanda d’iscrizione dell’Ism Academy (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Ism Academy non parteciperà parte alla 73esima Viareggio Cup. La Commissione Tecnico Disciplinare del Torneo ha respinto la domanda di iscrizione della formazione umbra in mancanza dell’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Al suo posto subentra il Grosseto, inserito nel girone 6 (gruppo B) con Sampdoria, Arezzo e Uyss New York. Il Grifone, alla prima partecipazione alla Viareggio Cup, affronterà l’Arezzo martedì 21 (alle 15) allo stadio “Santi Sartiani” di Montagnano (Arezzo), la Sampdoria giovedì 23 (alle 16) al campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco (Genova) e gli statunitensi dell’Uyss New York sabato 25 (alle 14) al campo sportivo “Cavanis” di Capezzano Pianore (Lucca). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Ismnon parteciperà parte alla 73esimaCup. La Commissione Tecnico Disciplinare delha respinto ladi iscrizione della formazione umbra in mancanza dell’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Al suo posto subentra il Grosseto, inserito nel girone 6 (gruppo B) con Sampdoria, Arezzo e Uyss New York. Il Grifone, alla prima partecipazione allaCup, affronterà l’Arezzo martedì 21 (alle 15) allo stadio “Santi Sartiani” di Montagnano (Arezzo), la Sampdoria giovedì 23 (alle 16) al campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco (Genova) e gli statunitensi dell’Uyss New York sabato 25 (alle 14) al campo sportivo “Cavanis” di Capezzano Pianore (Lucca). SportFace.

