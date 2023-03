Torino | Vlasic pronto al rientro contro il Napoli

(Di venerdì 17 marzo 2023)potrebbe tornare tra i convocati e tra i titolari per la sfidaile vuole dare una mano alpotrebbe tornare tra i convocati e tra i titolari per la sfidaile vuole dare una mano al. Nel 2023 complice l’infortunio e il ritorno dal Mondiale con una condizione precaria non ha reso al meglio e ora punta ad aiutare la squadra in questo finale di stagione. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo C'è una buona notizia per ilin vista della partita di domenica contro il Napoli, Ivan Juric ha infatti recuperato un suo titolatissimo: Nikola. Il trequartista per tutta la settimana si è allenato in gruppo, segno ...Toro con unin più Ilritrova. Nell'entusiasmo dei 300 tifosi ieri al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti dei granata dopo il 2 - 0 di Lecce, il croato ha svolto tutta la ...- Miranchuk e Radonjic pronti alle spalle di Sanabria. Ilic e Linetty in mediana, con Ricci ... Da valutare. NAPOLI - Pochi dubbi per Spalletti, se non i soliti. Lozano o Politano L'...

