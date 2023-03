Torino, Karamoh spera in una maglia da titolare (Di venerdì 17 marzo 2023) Nelle ultime partite Karamoh ha ritrovato la via del gol, ma un acciacco ne ha frenato la sua corsa nel match scorso Nelle ultime partite Karamoh ha ritrovato la via del gol, ma un acciacco ne ha frenato la sua corsa nel match scorso del Torino. L’attaccante si sta riprendendo e si è allenato bene con la squadra. L’ex Parma vuole tornare in campo con una maglia da titolare contro il Napoli e vuole convincere Juric. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Nelle ultime partiteha ritrovato la via del gol, ma un acciacco ne ha frenato la sua corsa nel match scorso Nelle ultime partiteha ritrovato la via del gol, ma un acciacco ne ha frenato la sua corsa nel match scorso del. L’attaccante si sta riprendendo e si è allenato bene con la squadra. L’ex Parma vuole tornare in campo con unadacontro il Napoli e vuole convincere Juric. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

