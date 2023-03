Tiro a segno, Italia: il calendario delle prossime gare. No all’India, si alla Coppa del Mondo in Perù (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo gli Europei a 10m 2023 di Tallin, dove l’Italia del Tiro a segno, nonostante non abbia messo a referto alcuna carta olimpica, oltre a quella già ottenuta in precedenza di Danilo Dennis Sollazzo, ha dimostrato di avere tanto talento e carattere, è il momento di ricalibrare il proprio calendario degli eventi. Gli azzurri infatti, sotto la direzione del Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica, Pierluigi Ussorio, effettueranno delle “scelte di impiego” in vista dei mesi più caldi, sotto tutti i punti di vista della stagione. No alla trasferta in India, per la precisione a Bhopal, per una tappa di Coppa del Mondo che inizierà praticamente fra tre giorni. Si invece all’approdo in Perù, a Lima, dall’11 al 24 aprile, per un ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo gli Europei a 10m 2023 di Tallin, dove l’del, nonostante non abbia messo a referto alcuna carta olimpica, oltre a quella già ottenuta in precedenza di Danilo Dennis Sollazzo, ha dimostrato di avere tanto talento e carattere, è il momento di ricalibrare il propriodegli eventi. Gli azzurri infatti, sotto la direzione del Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica, Pierluigi Ussorio, effettueranno“scelte di impiego” in vista dei mesi più caldi, sotto tutti i punti di vista della stagione. Notrasferta in India, per la precisione a Bhopal, per una tappa didelche inizierà praticamente fra tre giorni. Si invece all’approdo in, a Lima, dall’11 al 24 aprile, per un ...

