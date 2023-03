Tinto Brass | «Fellini si vergognava di dire che guardava i miei film | glieli mandavo in anteprima»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 marzo 2023) Sul Venerdì di Repubblica un’intervista a. Il 26 marzo compirà 90 anni. E’ sopravvissuto a un’emorragia cerebrale, a un ictus e a due ischemie. Si dice soddisfatto dei suoi primi 90 anni. «Assolutamente sì. Nella vita mi sono sempre buttato, non ho rimpianti. L’ho vissuta come volevo, anche nel lavoro, nonostante gli scontri con la censura».racconta il rapporto tormentato con la sua famiglia. Il padre, fascista, lo chiuse in manicomio. Di sua madre ha detto che era «bella ma ottusa». «Il mio corpo fa fatica, non riesco a camminare, ma ho ricordi ancora molto vividi. Da piccolo non ricevevo abbracci, carezze o baci, forse anche per questo non ho mai rimpianto di non aver recuperato il rapporto con mia madre. Non andai nemmeno al suo funerale. Mentre con mio padre ci fu un tentativo alla fine. Mi disse: “Dobbiamo ...