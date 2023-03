Tinder | che tipo di relazioni cercano gli utenti?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 marzo 2023) Lo studio dell’app, l’app di dating più famosa al mondo, presenta oggi una serie di funzioni per indicare in bio ildi relazione che si sta cercando e il proprio pronome: queste si aggiungono a Cosa cerco su, la nuova funzione del profilo che consente ai membri di far sapere a un potenziale Match cosa stanno cercando. I membri distanno cambiando il modo di fare dating, lanciando nuovi trend e stabilendo nuove regole per vivere i legami senza darsi per forza etichette. Come è emerso dalla prima campagna globale che sia mai stata fatta da, “Tutto inizia da un Match”, le nuove generazioni sono sempre pronte a mettersi in gioco, ma senza scendere a compromessi. Un recente sondaggio diha dimostrato come il 73% dei giovani single sia alla ricerca di ...