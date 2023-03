Tiktoker ha 11 figli da 8 uomini diversi: “Così non rimarranno mai orfani” (Di venerdì 17 marzo 2023) Phi Eudora Phi Eudora si fa portavoce su TikTok delle donne che hanno avuto figli da uomini diversi e che non di rado vengono criticate per questa loro scelta. Come spesso accade, gli attacchi più feroci arrivano da altre donne. La Tiktoker, che vanta oltre 150mila follower, ha voluto spiegare il motivo per cui ha deciso di avere 11 figli da 8 uomini diversi. Phi Eudora (Foto Instagram) E’ tutta una questione di matematica “Così non rimarranno mai orfani”, ha detto. Per poi argomentare: “Se hai un compagno e questo muore o se ne va, ne hai zero. Resti sola. Ma se ne hai otto e se ne vanno in tre, te ne rimangono comunque altri cinque”. Insomma, è tutta una questione di matematica. Phi ha ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 marzo 2023) Phi Eudora Phi Eudora si fa portavoce su TikTok delle donne che hanno avutodae che non di rado vengono criticate per questa loro scelta. Come spesso accade, gli attacchi più feroci arrivano da altre donne. La, che vanta oltre 150mila follower, ha voluto spiegare il motivo per cui ha deciso di avere 11da 8. Phi Eudora (Foto Instagram) E’ tutta una questione di matematica “nonmai”, ha detto. Per poi argomentare: “Se hai un compagno e questo muore o se ne va, ne hai zero. Resti sola. Ma se ne hai otto e se ne vanno in tre, te ne rimangono comunque altri cinque”. Insomma, è tutta una questione di matematica. Phi ha ...

