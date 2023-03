TikTok e sicurezza, anche la Nuova Zelanda lo vieta (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La Nuova Zelanda mette al bando TikTok a partire dal 31 marzo per i dispositivi tecnologici in uso dai parlamentari a causa di problemi di sicurezza. In particolare l’app sarà vietata su tutti i mezzi con accesso alla rete parlamentare della Nuova Zelanda. TikTok, di proprietà della cinese ByteDance, è già stata vietata per i dispositivi del governo in Canada, Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. La decisione, ha voluto sottolineare oggi il responsabile del servizio parlamentare Rafael Gonzalez-Montero, è stata presa seguendo i consigli degli esperti di sicurezza informatica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Lamette al bandoa partire dal 31 marzo per i dispositivi tecnologici in uso dai parlamentari a causa di problemi di. In particolare l’app saràta su tutti i mezzi con accesso alla rete parlamentare della, di proprietà della cinese ByteDance, è già statata per i dispositivi del governo in Canada, Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. La decisione, ha voluto sottolineare oggi il responsabile del servizio parlamentare Rafael Gonzalez-Montero, è stata presa seguendo i consigli degli esperti diinformatica. L'articolo proviene da Italia Sera.

