TikTok e sicurezza, anche la Nuova Zelanda lo vieta (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La Nuova Zelanda mette al bando TikTok a partire dal 31 marzo per i dispositivi tecnologici in uso dai parlamentari a causa di problemi di sicurezza. In particolare l’app sarà vietata su tutti i mezzi con accesso alla rete parlamentare della Nuova Zelanda. TikTok, di proprietà della cinese ByteDance, è già stata vietata per i dispositivi del governo in Canada, Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. La decisione, ha voluto sottolineare oggi il responsabile del servizio parlamentare Rafael Gonzalez-Montero, è stata presa seguendo i consigli degli esperti di sicurezza informatica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Lamette al bandoa partire dal 31 marzo per i dispositivi tecnologici in uso dai parlamentari a causa di problemi di. In particolare l’app saràta su tutti i mezzi con accesso alla rete parlamentare della, di proprietà della cinese ByteDance, è già statata per i dispositivi del governo in Canada, Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. La decisione, ha voluto sottolineare oggi il responsabile del servizio parlamentare Rafael Gonzalez-Montero, è stata presa seguendo i consigli degli esperti diinformatica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

