TikTok conta un miliardo di utenti ma crescono anche i guai (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - L'irresistibile ascesa di TikTok, da applicazione di nicchia per la condivisione di video a colosso globale dei social media, ha comportato numerosi controlli, in particolare per i suoi legami con la Cina. Diversi governi hanno bandito l'applicazione dalle loro apparecchiature per timore che i dati potessero essere visualizzati dai funzionari di Pechino, e gli Stati Uniti stanno ora cercando di costringere la società madre cinese ByteDance a vendere la sua preziosa risorsa. TikTok è quindi uno strumento di spionaggio per Pechino, un'applicazione divertente per la condivisione di video o entrambe le cose? L'azione globale contro TikTok è iniziata seriamente in India nel 2020. È stata una delle app cinesi bloccate dopo gli scontri al confine tra India e Cina, con New Delhi che ha dichiarato di voler difendere la propria ...

TikTok conta un miliardo di utenti ma crescono anche i guai AGI - L'irresistibile ascesa di TikTok, da applicazione di nicchia per la condivisione di video a colosso globale dei social media, ha comportato numerosi controlli, in particolare per i suoi legami ... Da sarta a imprenditrice anche grazie a TikTok: la favola di Lucia Andreoli Oggi il profilo @lucianadreoli su TikTok conta quasi 700mila follower e dalla sua cameretta la giovane stilista si è spostata in un grande atelier, aperto proprio un anno fa. «Le clienti vengono qui e ...