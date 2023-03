Tifosi Eintracht, incredibile denuncia dei commercianti: retroscena da non credere! (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti ha coronato uno dei primi sogni dei Tifosi azzurri, passando per la prima volta nella storia del club ai quarti di finale di Champions League. La squadra partenopea ha sconfitto l’Eintracht Francoforte, regalando un momento di gioia alla città dopo gli spiacevoli episodi di violenza visti in giornata. FOTO: Scontri Tifosi Napoli Eintracht Prima della partita di mercoledì, infatti, numerosi Tifosi tedeschi hanno assalito la città di Napoli, attaccando le forze dell’ordine e scontrandosi con alcuni supporter azzurri. L’edizione odierna di Repubblica si è soffermata su quanto successo a Piazza del Gesù e a Via Calata Trinità Maggiore e sui disagi provocati soprattutto ai commercianti, che hanno subito danni di decine di migliaia di euro. Il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti ha coronato uno dei primi sogni deiazzurri, passando per la prima volta nella storia del club ai quarti di finale di Champions League. La squadra partenopea ha sconfitto l’Francoforte, regalando un momento di gioia alla città dopo gli spiacevoli episodi di violenza visti in giornata. FOTO: ScontriNapoliPrima della partita di mercoledì, infatti, numerositedeschi hanno assalito la città di Napoli, attaccando le forze dell’ordine e scontrandosi con alcuni supporter azzurri. L’edizione odierna di Repubblica si è soffermata su quanto successo a Piazza del Gesù e a Via Calata Trinità Maggiore e sui disagi provocati soprattutto ai, che hanno subito danni di decine di migliaia di euro. Il ...

Napoli - Eintracht: domani udienza convalida per gli 8 arrestati Si terrà domani l'udienza di convalida degli arresti notificati dalla questura agli otto ultras - cinque del Napoli e tre dell' Eintracht Francoforte - ritenuti coinvolti negli scontri tra tifosi che si sono tenuti nel pomeriggio di mercoledì scorso a piazza del Gesù e, in serata, sul lungomare di Napoli, nei pressi dell'hotel ... Follia con Fiorentina e Siviglia, in Turchia stadi fuori controllo Non è stata una settimana memeorabile per il calcio europeo, tre giorni ad alta tensione che ha portato agli episodi di Napoli con i tifosi dell'Eintracht, ma anche altri avvenimenti che si sono consumati addirittura sul terreno di gioco. E' il caso della Turchia con due gare di Conference ed Europa League che hanno offerto due ... Nel Napoli c'è aria di... cambiamento! I tifosi dell'Atalanta, che in massa si sono ritrovati a mettere a ferro e fuoco le vie del centro di Napoli coi loro gemellati dell'Eintracht, sono degli imbecilli, questo va da sé. Tornando seri, ... Si terrà domani l'udienza di convalida degli arresti notificati dalla questura agli otto ultras - cinque del Napoli e tre dell'Francoforte - ritenuti coinvolti negli scontri trache si sono tenuti nel pomeriggio di mercoledì scorso a piazza del Gesù e, in serata, sul lungomare di Napoli, nei pressi dell'hotel ...Non è stata una settimana memeorabile per il calcio europeo, tre giorni ad alta tensione che ha portato agli episodi di Napoli con idell', ma anche altri avvenimenti che si sono consumati addirittura sul terreno di gioco. E' il caso della Turchia con due gare di Conference ed Europa League che hanno offerto due ...dell'Atalanta, che in massa si sono ritrovati a mettere a ferro e fuoco le vie del centro di Napoli coi loro gemellati dell', sono degli imbecilli, questo va da sé. Tornando seri, ... Tifosi Napoli-Eintracht Francoforte: otto arresti, scongiurati nuovi scontri a Fiumicino ilmattino.it Tifosi Eintracht, incredibile denuncia dei commercianti: retroscena da non credere! Il pericolo non era sconosciuto. Da giorni, forse anche settimane, si sapeva che la gara di ritorno della Champions League tra il Napoli e l’Eintracht potesse diventare scontro feroce tra le tifoserie ... Scontri Napoli-Eintracht: 400 tedeschi identificati, 8 Daspo Le conseguenze degli scontri tra i tifosi dell’Eintracht e quelli del Napoli non sono ancor finite. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sono già otto le persone arrestate. Cinque ... Il pericolo non era sconosciuto. Da giorni, forse anche settimane, si sapeva che la gara di ritorno della Champions League tra il Napoli e l’Eintracht potesse diventare scontro feroce tra le tifoserie ...Le conseguenze degli scontri tra i tifosi dell’Eintracht e quelli del Napoli non sono ancor finite. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sono già otto le persone arrestate. Cinque ...