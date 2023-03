TicketOne, il responsabile: “Biglietti Napoli-Milan in Champions ecco quando saranno disponibili “ (Di venerdì 17 marzo 2023) Il responsabile di TicketOne dichiara quando sarà disponibile la vendita dei Biglietti di Napoli-Milan in Champions A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile Sport di TicketOne: “I Biglietti per i quarti di finale di Champions League? Ci vorranno ancora un po’ di giorni perché adesso stiamo vendendo ancora qualcosa di Napoli-Milan di campionato, poi si programmeranno le vendite per la partita di ritorno di Champions League. Per quella di Milano ci vorrà almeno una settimana circa. In sostanza ci siamo, adesso le politiche delle società dicono di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildidichiarasarà disponibile la vendita deidiinA Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli,Sport di: “Iper i quarti di finale diLeague? Ci vorranno ancora un po’ di giorni perché adesso stiamo vendendo ancora qualcosa didi campionato, poi si programmeranno le vendite per la partita di ritorno diLeague. Per quella dio ci vorrà almeno una settimana circa. In sostanza ci siamo, adesso le politiche delle società dicono di ...

