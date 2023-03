The Undertaker: “Il Performance Center ha sempre le porte aperte per me” (Di venerdì 17 marzo 2023) Undertaker è uno dei wrestler più famosi di tutti i tempi: il Deadman è diventato il volto della WWE nel corso degli anni e sul ring ha avuto modo di vincere tutto ciò che aveva a disposizione. Nel corso di Survivor Series 2020, subito dopo l’uscita dell’ultima puntata della serie The Last Ride, Taker ha annunciato il suo ritiro e da allora non ha più messo piede sul ring: lo scorso anno, è stato anche insignito dell’ingresso nella Hall of Fame, legandosi ancora di più alla compagnia di Stamford. Le parole di Undertaker Attualmente, Undertaker è concentrato sui suoi show chiamati “1 deadMAN Show”, dove parla delle sue esperienze on the road con la WWE. Parlando al Daily Mail, l’American Badass ha parlato del suo legame con la compagnia e in particolare col Performance Center, che ha una ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 marzo 2023)è uno dei wrestler più famosi di tutti i tempi: il Deadman è diventato il volto della WWE nel corso degli anni e sul ring ha avuto modo di vincere tutto ciò che aveva a disposizione. Nel corso di Survivor Series 2020, subito dopo l’uscita dell’ultima puntata della serie The Last Ride, Taker ha annunciato il suo ritiro e da allora non ha più messo piede sul ring: lo scorso anno, è stato anche insignito dell’ingresso nella Hall of Fame, legandosi ancora di più alla compagnia di Stamford. Le parole diAttualmente,è concentrato sui suoi show chiamati “1 deadMAN Show”, dove parla delle sue esperienze on the road con la WWE. Parlando al Daily Mail, l’American Badass ha parlato del suo legame con la compagnia e in particolare col, che ha una ...

