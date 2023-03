The Night Manager: Tom Hiddleston ha conosciuto la sua controparte indiana in videochiamata (Di venerdì 17 marzo 2023) Tom Hiddleston ha voluto conoscere Aditya Roy Kapur, la sua controparte in The Night Manager India, e lo ha contattato in videochiamata. Tom Hiddleston, che ha lavorato alla serie The Night Manager della BBC nel 2016, ha recentemente conosciuto Aditya Roy Kapur, la sua controparte nella versione indiana dello show. Il loro incontro è avvenuto attraverso un'esilarante videochiamata, immortalata da alcune immagini condivise sul profilo Instagram di Kapur stesso. Durante la proiezione di The Night Manager India a Londra, cui erano presenti anche la regista della serie Priyanka Ghose e il creatore/regista Sandeep Modi, Tom Hiddleston ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023) Tomha voluto conoscere Aditya Roy Kapur, la suain TheIndia, e lo ha contattato in. Tom, che ha lavorato alla serie Thedella BBC nel 2016, ha recentementeAditya Roy Kapur, la suanella versionedello show. Il loro incontro è avvenuto attraverso un'esilarante, immortalata da alcune immagini condivise sul profilo Instagram di Kapur stesso. Durante la proiezione di TheIndia a Londra, cui erano presenti anche la regista della serie Priyanka Ghose e il creatore/regista Sandeep Modi, Tomha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Kaoru_chan__ : E niente sono stupida perché avevo completamente dimenticato che questa settimana it's not Painter of the night Friday...?? - AseroGiovanna : @_zeroincondotta Si. È un pezzo di #bruce sprengsteen , nothing in the ... night, se ho scritto bene. E poi c'è fr… -