The Movie Critic, sarà davvero l’ultimo film di Quentin Tarantino? Cosa sappiamo: trama, cast, data di uscita (Di venerdì 17 marzo 2023) Quentin Tarantino sta per tornare sulle scene con quello che probabilmente sarà il suo ultimo film. Cosa sappiamo? Da tempo si vociferava che Tarantino avrebbe realizzato il suo decimo ed ultimo film, e ogni volta i fan hanno accolto la notizia con un misto di scoraggiamento e speranza che il regista non stesse dicendo sul serio. Eppure sembrerebbe che Quentin sia arrivato al capolinea. Sebbene abbia dichiarato “L’idea è lasciare una filmografia di dieci film. Non è una decisione scolpita nella pietra, ma è nei miei progetti“, il regista è attualmente soddisfatto dei numeri riportati nella sua carriera. D’altronde, ha sempre voluto distinguersi e piuttosto che realizzare prodotti scadenti, vige la ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 17 marzo 2023)sta per tornare sulle scene con quello che probabilmenteil suo ultimo? Da tempo si vociferava cheavrebbe realizzato il suo decimo ed ultimo, e ogni volta i fan hanno accolto la notizia con un misto di scoraggiamento e speranza che il regista non stesse dicendo sul serio. Eppure sembrerebbe chesia arrivato al capolinea. Sebbene abbia dichiarato “L’idea è lasciare unaografia di dieci. Non è una decisione scolpita nella pietra, ma è nei miei progetti“, il regista è attualmente soddisfatto dei numeri riportati nella sua carriera. D’altronde, ha sempre voluto distinguersi e piuttosto che realizzare prodotti scadenti, vige la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Quentin Tarantino: il suo ultimo film, The Movie Critic, sarà un sequel di C'era una volta a - gentlemantheman : RT @neuron_lost: And the Oscar for the 'BEST ACTION HERO SCENE' goes to.... ??? DARIO NARDELLA, in the movie ?? ' Icché tu fai? Un fare i… - hadrian_empire : RT @neuron_lost: And the Oscar for the 'BEST ACTION HERO SCENE' goes to.... ??? DARIO NARDELLA, in the movie ?? ' Icché tu fai? Un fare i… -