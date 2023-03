The Mandalorian | Dave Filoni anticipa uno spettacolare crossover cinematografico

(Di venerdì 17 marzo 2023)sembrerebbe aver confermato le dichiarazioni fatte da Kathleen Kennedy nel 2020 secondo cui gli eventi di Thesarebbero culminati in unsul grande schermo. Din Djarin e Grogu sono tornati in azione nella terza stagione di The, arrivata a inizio marzo su Disney+. Nel frattemposembrerebbe aver confermato le voci che giravano attorno a un grandeche avrebbe unito le storie dei vari show. "Da un certo punto di vista potrebbe accadere. Le storie potrebbero culminare in un grande eventoe Thecontinuerebbe a essere trasmesso sul piccolo schermo. Tendo a pensare che, mentre lavoravamo su The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stoharryvando : Certo che qualcuno poteva dirmelo prima che The Book of Boba Fett si collega a The Mandalorian!!! Ho cominciato la… - OperaSpaziale : The Mandalorian 3 Episodio 3 - Capitolo 18 'Il Convertito' da oggi in streaming su Disney+: recensione… - starwarsnewsit : The Mandalorian 3x03 - Il verdetto del Clan di - fulgentesV : Può per favore arrivare il treno che devo vedermi il secondo ep di the mandalorian - jan_novantuno : Il problema della terza stagione di The Mandalorian non è la mancanza di idee nuove; è che, dopo Andor, tutte le idee sembrano vecchie. -

Din Djarin e Grogu sono tornati in azione nella terza stagione di, arrivata a inizio marzo su Disney+. Nel frattempo Dave Filoni sembrerebbe aver confermato le voci che giravano attorno a un grande crossover cinematografico che avrebbe unito le ...Serie TV3, si aprono nuovi archi e aumentano i segreti - Recensione episodio 3 Di Alessandra Chiaradia - 17 Marzo 2023 10 Il terzo episodio di, Il convertito, ci conduce in uno ...Protagonisti due attori di richiamo: Pedro Pascal, forte di serie cult come "Game of Thrones", "Narcos" e "", e la giovane in ascesa Bella Ramsey, la valorosa Lyanna Mormont sempre in "...

The Mandalorian 3x03 contiene un easter egg legato alla trilogia sequel di Star Wars | TV BadTaste.it Cinema

Dave Filoni sembrerebbe aver confermato le dichiarazioni fatte da Kathleen Kennedy nel 2020 secondo cui gli eventi di The Mandalorian sarebbero culminati in un crossover sul grande schermo. Din Djarin ...Con la figura del Mitosauro introdotta nel corso della terza stagione, The Mandalorian si ricollega ad un'antica profezia presentata durante The Book of Boba Fett. Perché è così importante questa ...