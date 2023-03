The Mandalorian 3×03 – Il verdetto del Clan di starwarsnews.it (Di venerdì 17 marzo 2023) In questo spazio troverete le impressioni dello staff di Star Wars News Italia sull’Episodio 3 della serie tv The Mandalorian Stagione 3, disponibile su Disney+. Attenzione questo articolo contiene spoiler! Cliccate qui per leggere una recensione completa sull’episodio! Ketty ObiWan Kenoby Pilotto: Sinceramente avevo molte aspettative per questa puntata e ne sono rimasta alquanto delusa.… » Leggi su starwarsnews (Di venerdì 17 marzo 2023) In questo spazio troverete le impressioni dello staff di Star Wars News Italia sull’Episodio 3 della serie tv TheStagione 3, disponibile su Disney+. Attenzione questo articolo contiene spoiler! Cliccate qui per leggere una recensione completa sull’episodio! Ketty ObiWan Kenoby Pilotto: Sinceramente avevo molte aspettative per questa puntata e ne sono rimasta alquanto delusa.… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... starwarsnewsit : The Mandalorian 3x03 - Il verdetto del Clan di - fulgentesV : Può per favore arrivare il treno che devo vedermi il secondo ep di the mandalorian - jan_novantuno : Il problema della terza stagione di The Mandalorian non è la mancanza di idee nuove; è che, dopo Andor, tutte le idee sembrano vecchie. - jan_novantuno : In Andor si muore, ma si muore in un modo diverso, totale, assoluto. E poco romantico. In The Mandalorian il tempo delle sfide è terminato. - jan_novantuno : All'inizio The Mandalorian era Kurosawa, era Leone: era un western ambientato nello spazio, con un protagonista di… -