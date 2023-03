The Boys, Jeffrey Dean Morgan nella prima foto dal set della stagione 4 (Di venerdì 17 marzo 2023) Jeffrey Dean Morgan ha informato i fan di essere arrivato sul set della quarta stagione di The Boys, le cui riprese sono attualmente in corso. Mentre proseguono le riprese della quarta stagione di The Boys, Jeffrey Dean Morgan è arrivato sul set e ha condiviso con i fan della serie la prima immagine alimentando la curiosità di chi attende con ansia di scoprire quando i nuovi episodi della serie arriveranno sul piccolo schermo. Dopo aver cercato per anni di portarlo all'interno dello show, lo showrunner Eric Kripke ha realizzato il suo desiderio portando Jeffrey Dean Morgan ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023)ha informato i fan di essere arrivato sul setquartadi The, le cui riprese sono attualmente in corso. Mentre proseguono le ripresequartadi Theè arrivato sul set e ha condiviso con i fanserie laimmagine alimentando la curiosità di chi attende con ansia di scoprire quando i nuovi episodiserie arriveranno sul piccolo schermo. Dopo aver cercato per anni di portarlo all'interno dello show, lo showrunner Eric Kripke ha realizzato il suo desiderio portando...

