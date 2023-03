thasup collabora con Tedua | esce oggi “Dimmi che c’è”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Direttamente dalla luna,attraversa l’atmosfera e arriva per la prima volta sulla terra. Il senso di spaesamento di chi ha lasciato il proprio habitat naturale è accompagnato dalla curiosità di scoprire l’ignoto, di entrare a contatto con una realtà vista fino a quel momento da una prospettiva diversa. Anche se la sua bussola è rotta, in questo viaggionon è da solo: nel nuovo singolo “Che C’è” (disponibile a questo link), fuoriovunque, l’artista multiplatino è accompagnato infatti da. “Che C’è” è il primo singolo che arriva dopo l’uscita di c@ra++ere s?ec!@le – album che ha esordito alla #1 della chart Top Albums Debut Global Spotify e che dalla sua uscita ha piantonato la #1 della Top Album Fimi per 4 settimane. Con il nuovo progetto, ...

Con leiil fratello,, noto in precedenza come Tha Supreme, che poi è Davide Mattei. Il problema è che quando manca un pezzo al puzzle sembra tutto vano. Un grande lavorio, che non ...... capace di appassionarla anche al mondo della produzione di basi musicali, dove tuttoradirettamente con il fratello tha Supreme (ora conosciuto solo come) e altri volti famosi ...Chi è Mara Sattei La voce di tormentoni pop come "Dolce vita" o la cantante urban checon il fratello"Ci sono tanti generi che mi appartengono, sono cresciuta con tanta musica diversa. Poi oggi incasellare i generi è letteralmente impossibile, le nuove generazioni ...