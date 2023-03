Tesla - La gigafactory tedesca raddoppia | produrrà 1 milione di veicoli

(Di venerdì 17 marzo 2023) Laha presentato all'Ufficio per l'Ambiente del Land del Brandeburgo la domanda formale per ampliare ladi Grünheide. Si tratta solo di un primo passaggio di un processo di burocratico lungo e complesso, ma di particolare rilevanza per le strategie della Casa statunitense, intenzionata ad avviare un progetto che già era stato messo in conto nei mesi passati con il progressivo avanzamento dei lavori di costruzione della fabbrica alle porte di Berlino. Undi. Attualmente, l'impianto ha già raggiunto una capacità potenziale di 500 mila auto l'anno, ma l'obiettivo dellaè arrivare arla fino a 1attraverso una serie di modifiche alle attuali strutture produttive e a un'ottimizzazione dei processi industriali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ddpdj : Tesla Austin, la Gigafactory delle meraviglie sempre più 'giga' - Alfio601Av : @michele_geraci ??mi sa che se hanno ragione esperti che hanno analizzato i nuovi piani produttivi di @Tesla per le… - giacomosuriano : Tesla ci mette 150 minuti a fare una Model Y: video - IaconaRiccardo : RT @maudonati: Bravissimo @DanieleNalbone @ilmanifesto a raccontare le gigafactory in Messico a due passi dagli USA, pure Tesla costruirà m… - princip67307732 : RT @ilmanifesto: Nascerà nel Nuevo León la gigafactory di #Tesla, la più grande al mondo. Convinto il governatore e piegato il presidente O… -

Laha presentato all'Ufficio per l'Ambiente del Land del Brandeburgo la domanda formale per ampliare ladi Grünheide . Si tratta solo di un primo passaggio di un processo di burocratico ...Per chi lavora inin Texas Snailbrook dista solamente 30 minuti in auto. La scia di casette modulari, mostrata è arricchita con piscina, campo da tennis, palestra e per i più ......di Elon Musk nel 2022 ha venduto più di un milione e 300mila vetture elettriche (le sole che... Thomas in Ontario, la sua primadi celle per batterie al litio al di fuori dell'Europa, ...

Tesla: la capacità della gigafactory tedesca sarà ampliata fino a 1 milione di veicoli - Quattroruote.it Quattroruote

La Tesla ha presentato all'Ufficio per l'Ambiente del Land del Brandeburgo la domanda formale per ampliare la gigafactory di Grünheide. Si tratta solo di un primo passaggio di un processo di ...German media company RBB reported that Tesla submitted the application to Germany’s environmental agency on Thursday. The expansion however will not increase the factory’s physical size, the Berlin ...