Tesla e le citazioni sbagliate

(Di venerdì 17 marzo 2023) C’è un meme con una citazione che si sostiene sia di Nikola, che ci capita di vedere in rete sempre più spesso. Il meme è quello che potete vedere nell’immagine qua sopra, per chi non riuscisse a vederlo nell’immagine c’è il volto die la citazione: La cosa interessante, delle persone intelligenti, è che sembrano pazze alla gente stupida. NikolaCercando in rete notiamo che la frase comincia a circolare in Italia dalla fine del 2017. Il primo meme che trovo ancora online è del 2018, l’immagine è diversa, ma viene dalla stessa pagina che firma l’immagine qui sopra. Il post del 2018 è apparso su una pagina Facebook da quasi 400mila follower, pagina tutt’ora attiva che diffondevarie – delle quali tante altre andrebbero verificate. Quel primo post del 2018 aveva solo 500 condivisioni, ma la ...