Terzo finalista GF Vip | la mamma di Tavassi interviene | la mossa non convince i social

Il prossimo lunedì conosceremo ufficialmente ildel GF Vip 7 che andrà ad affiancare Oriana e Micol. Una cosa è certa: a finire in finale sarà una donna. Al televoto, infatti, troviamo Antonella, Milena, Giaele e Nikita. Chi delle quattro Vippone riuscirà ad accaparrarsi un posto certo per la finale?

Si tratta di un televoto con doppio esito che si concluderà il lunedì 20 marzo 2023: il concorrente più votato diventerà un altro dei finalisti, il terzo per l’esattezza, mentre il meno votato dovrà ...Dopo aver scoperto che Micol ha raggiunto in finale del GF Vip 7, questa settimana un altro televoto tosto decreterà la terza finalista. Ma non solo, perché la meno votata lascerà il programma. Di ...