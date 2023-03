Terremoto Turchia e Siria, la Protezione Civile di Cerveteri a Bari per l’invio di aiuti umanitari (Di venerdì 17 marzo 2023) Cerveteri – Sin dalle prime ore successive il sisma che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorso ha devastato Turchia e Siria, causando oltre 50mila morti, più 20mila feriti e 5 milioni di sfollati, a Cerveteri, l’Amministrazione comunale e la Protezione Civile Comunale hanno immediatamente dato vita ad una grande rete di solidarietà in favore della popolazione colpita da questa tragedia immane. Già nella prima settimana, il Responsabile di Protezione Civile Renato Bisegni aveva guidato una squadra di volontari con due mezzi carichi di prodotti di prima necessità: quasi 600kg di prodotti raccolti grazie alle donazioni della cittadinanza e consegnati direttamente nelle mani dell’Ambasciata Turca a Roma. Questa notte, il secondo viaggio, questa volta ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– Sin dalle prime ore successive il sisma che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorso ha devastato, causando oltre 50mila morti, più 20mila feriti e 5 milioni di sfollati, a, l’Amministrazione comunale e laComunale hanno immediatamente dato vita ad una grande rete di solidarietà in favore della popolazione colpita da questa tragedia immane. Già nella prima settimana, il Responsabile diRenato Bisegni aveva guidato una squadra di volontari con due mezzi carichi di prodotti di prima necessità: quasi 600kg di prodotti raccolti grazie alle donazioni della cittadinanza e consegnati direttamente nelle mani dell’Ambasciata Turca a Roma. Questa notte, il secondo viaggio, questa volta ...

