(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Unadidi3.1 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Catania. Il comune più vicino all’epicentro della, delle ore 9.21, è stato quello di Randazzo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Terremoto #Perugia, continuano le operazioni dei #vigilidelfuoco tra Umbertide, Montone e Gubbio: 787 gli interven… - MauS0303 : RT @Don_Lazzara: #Turchia. Nella foto 1. Stampa di #Calmet (1730): lo splendore dell'antica #Antiochia - in passato regione siriana e oggi… - vivereitalia : Terremoto oggi nel catanese, scossa di magnitudo 3.1 - BinaryOptionEU : RT 'Terremoto oggi nel catanese, scossa di magnitudo 3.1 . #Adnkronos - ledicoladelsud : Terremoto oggi nel catanese, scossa di magnitudo 3.1 -

Una scossa didi magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Catania. Il comune più vicino all'epicentro della scossa, delle ore 9.21, è stato quello di Randazzo.Ancora una scossa dia Pozzuoli . Alle ore 3.42 i sensori dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato, nell'area del vulcano Campi Flegrei, undi magnitudo 1.3 profondità 0,5 chilometri ed epicentro localizzato tra la Solfatara e l'Accademia. Il sisma, accompagnato da un boato , è stato avvertito dai residenti ricadenti in zona ......con voce ferma la revoca delle sanzioni alla Russia dopo l'invasione della Crimea e che... se non si ha una minima capacità di comprendere le conseguenze delgeopolitico ucraino sulle ...

Terremoto Cesenatico e la faglia in Romagna: cosa sappiamo il Resto del Carlino

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 9.21 alle falde a Nord dell'Etna dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. L'ipocentro del sisma è stato localizzato a 12 ...(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Catania. Il comune più vicino all'epicentro della scossa, delle ore 9.21, è stato quello di Randazzo ...