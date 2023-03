Terremoto Al Gf Vip: Daniele Dal Moro Cacciato! (Di venerdì 17 marzo 2023) Con un comunicato diffuso solo qualche attimo fa, il Grande fratello Vip ha annunciato la squalifica di Daniele Dal Moro. L’ex tronista ha già lasciato la Casa di Cinecittà, senza avere neppure la possibilità di salutare i suoi compagni. Una cacciata in piena regola, a seguito dell’ennesimo comportamento aggressivo. Ecco tutto quello che é accaduto! Daniele squalificato dal Gf Vip: ecco perché Poco fa, il sito ufficiale del Grande fratello Vip ha annunciato la squalifica di Daniele Dal Moro. Evidentemente tutti i richiami e gli avvertimenti di queste ultime settimane non sono serviti a nulla. Sul comunicato ufficiale diffuso dal Grande fratello, si legge che Daniele, la scorsa notte, avrebbe usato espressioni volgari e tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Con un comunicato diffuso solo qualche attimo fa, il Grande fratello Vip ha annunciato la squalifica diDal. L’ex tronista ha già lasciato la Casa di Cinecittà, senza avere neppure la possibilità di salutare i suoi compagni. Una cacciata in piena regola, a seguito dell’ennesimo comportamento aggressivo. Ecco tutto quello che é accaduto!squalificato dal Gf Vip: ecco perché Poco fa, il sito ufficiale del Grande fratello Vip ha annunciato la squalifica diDal. Evidentemente tutti i richiami e gli avvertimenti di queste ultime settimane non sono serviti a nulla. Sul comunicato ufficiale diffuso dal Grande fratello, si legge che, la scorsa notte, avrebbe usato espressioni volgari e tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aceinibitore : RT @DonKalulu20: @not_Furge È una metafora La nave gigante è il milan, un gigante addormentato perché lento come una nave e non veloce com… - DonKalulu20 : @not_Furge È una metafora La nave gigante è il milan, un gigante addormentato perché lento come una nave e non vel… - not_Furge : Stanotte ho sognato che stavo tipo su una nave gigante quando ad un certo punto arriva un terremoto fortissimo, tra… - FrancescAzdoral : Che banda di imbecilli - nicolaPalumbo00 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Scossa di terremoto vicino Perugia, magnitudo 4.4 - -