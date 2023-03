Terremoto a Napoli, residenti svegliati nella notte dalla scossa (Di venerdì 17 marzo 2023) Continua a tremare Napoli. Questa notte, un’altra scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Ingv di Roma, nella zona Flegrea, a ovest di Napoli. Nonostante la bassa magnitudo, 1.3, molti residenti, fra il capoluogo e la zona di Pozzuoli, sono stati svegliati nella notte a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Continua a tremare. Questa, un’altradiè stata registrata dai sismografi dell’Ingv di Roma,zona Flegrea, a ovest di. Nonostante la bassa magnitudo, 1.3, molti, fra il capoluogo e la zona di Pozzuoli, sono statia L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ViViCentro : Un altro terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito la zona Flegrea, a ovest di Napoli, questa mattina alle 3.42 provoca… - keybianconera : @luisafazzito @Skysurfer72 Non mi sono spiegata. 10 punti di distacco per la Juve non sono niente,con 13 partite an… - e_violati : «Terremoti nei Campi Flegrei, la camera magmatica si sta riempiendo. Non conosciamo il punto critico» - Divino_2 : RT @patriziafioran1: Ancora auto della polizia sottocasa alle 18.20 terremoto a Napoli uccidili Gesu' mi hanno seviziata ed ammazzata ancor… - leone52641 : RT @RaffaeleRaimon2: Ieri, 13 marzo, sul finire del giorno, alle 23,40, scossa di terremoto avvertita dal Vesuvio ai Campi Flegrei. Son pa… -