(Di venerdì 17 marzo 2023)– Ma è stato giusto provocare lo scorso anno lo scioglimento anticipato del consiglio comunale di? Sarà giusto che il prossimo maggio i cittadini di, a distanza di due anni e mezzo dall’ultima tornata elettorale amministrativa, tornino alle urne per eleggere di nuovo un sindaco (Roberta Tindari si trovava nella pienezza del L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Terracina / “Free Beach”, decreto d’archiviazione per il parlamentare europeo Procaccini (FdI) -

Europa Verde Terracina, inaugurato il comitato elettorale LatinaCorriere

TERRACINA – Ma è stato giusto provocare lo scorso anno ... a causa dei quali aveva ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta “Free Beach” relativamente alla presunta ed illegittima ...NewTuscia – TERRACINA – Venerdì sera 3 marzo u.s. presso la Sala della Scuderia in Via Posterula si è svolta l’inaugurazione del Comitato Elettorale di Europa Verde Terracina, alla presenza di un cent ...