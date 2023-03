Terna, nel piano di sviluppo: 1,3 miliardi di euro per la rete elettrica della Lombardia (Di venerdì 17 marzo 2023) Il piano di sviluppo 2023 della rete elettrica nazionale prevede in Lombardia un impegno di 1,3 miliardi di euro per i prossimi 10 anni e attesta la regione al primo posto per investimenti nel Nord Italia. L’obiettivo di Terna è quello di favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, migliorare il livello di efficienza, resilienza e sostenibilità del sistema elettrico attraverso l’incremento della magliatura e dell’affidabilità della rete esistente e il rinforzo delle dorsali tra Sud (dove è maggiore la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) e Nord (dove è più sostenuta la domanda di energia elettrica). La principale novità introdotta ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildi2023nazionale prevede inun impegno di 1,3diper i prossimi 10 anni e attesta la regione al primo posto per investimenti nel Nord Italia. L’obiettivo diè quello di favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, migliorare il livello di efficienza, resilienza e sostenibilità del sistema elettrico attraverso l’incrementomagliatura e dell’affidabilitàesistente e il rinforzo delle dorsali tra Sud (dove è maggiore la produzione di energiada fonti rinnovabili) e Nord (dove è più sostenuta la domanda di energia). La principale novità introdotta ...

