Terna, nel Lazio oltre 1,6 miliardi di investimenti entro il 2032 (Di venerdì 17 marzo 2023) In collaborazione con Adnkronos. Sono oltre 1,6 i miliardi di euro che Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, investirà nel Lazio entro il 2032, ponendola al secondo posto fra le regioni del Centro Italia per volume di investimenti. A prevederlo è il Piano di Sviluppo 2023, presentato a Roma da Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. “Gli investimenti inseriti nel Piano di Sviluppo 2023 sono i più alti mai previsti da Terna e consentiranno di abilitare in maniera determinante la transizione energetica e il conseguimento degli obiettivi che l’Europa e l’Italia si sono dati”, ha dichiarato Stefano Donnarumma, durante la presentazione del Piano. “Mai come ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023) In collaborazione con Adnkronos. Sono1,6 idi euro che, il gestore della rete elettrica nazionale, investirà nelil, ponendola al secondo posto fra le regioni del CItalia per volume di. A prevederlo è il Piano di Sviluppo 2023, presentato a Roma da Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di. “Gliinseriti nel Piano di Sviluppo 2023 sono i più alti mai previsti dae consentiranno di abilitare in maniera determinante la transizione energetica e il conseguimento degli obiettivi che l’Europa e l’Italia si sono dati”, ha dichiarato Stefano Donnarumma, durante la presentazione del Piano. “Mai come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasvoltait : Presentata la pianificazione a medio e lungo termine dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.… - infoiteconomia : Piano di Sviluppo Terna, nel Lazio 1,6 miliardi per la rete elettrica - toscana24_ : Terna, nuovo elettrodotto da 140 mln fra l’Elba e la terraferma Terna ha avviato nel mese di febbraio 2023 le attiv… - vivereroma : Piano di Sviluppo Terna, nel Lazio 1,6 miliardi per la rete elettrica - viveremarche : Terna, nel nuovo piano di sviluppo oltre un miliardo per la rete elettrica delle Marche -