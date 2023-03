Terna | Donnarumma | a febbraio consumi elettrici in calo di oltre il 2%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quotidianoweb : RT @LAltravoce: #Feuromed 2023, Donnarumma (Terna): «Prima l'energia andava da Nord a Sud ora è il contrario» - Il Quotidiano del Sud https… - ilquotidianoweb : RT @LAltravoce: #Feuromed 2023, Donnarumma (Terna): «Prima l'energia andava da Nord a Sud ora è il contrario» - Il Quotidiano del Sud https… - LAltravoce : #Feuromed 2023, Donnarumma (Terna): «Prima l'energia andava da Nord a Sud ora è il contrario» - Il Quotidiano del S… - francoridolfi : #Feuromed 2023, Donnarumma (Terna): «Prima l'energia andava da Nord a Sud ora è il contrario» - Il Quotidiano del S… - infoiteconomia : Terna, Donnarumma: 'Piano di Sviluppo 2023 essenziale per raggiungere obiettivi Fit-for-55 Ue' -

"I consumi di febbraio sono più del 2% in meno dell'anno passato". Lo ha anticipato l'amministratore delegato di, Stefano, in occasione del Festival euromediterraneo dell'economia."Poichè, in realtà, non c'è un problema nè di produzione industriale nè di utenza domestica, credo - ha spiegato - ...... ha dichiarato Stefano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di. "Mai come oggi, in un contesto particolarmente sfidante, è necessario uno sforzo di programmazione di lungo ...Il Piano di Sviluppo 2023, illustrato dall'Amministratore Delegato Stefano, prevede oltre 21 miliardi di investimenti nel prossimo decennio: +17% rispetto al Piano precedente. Con l'innovativo progetto Hypergrid, 11 mld per 5 nuove dorsali elettriche. Presenti all'...

Intervistato dal direttore Roberto Napoletano durante il Festival Euromediterraneo dell’economia (Feuromed), l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, ha messo in luce con decisione ...Marche protagonista nel Piano di Sviluppo 2023 presentato da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale ... che l’Europa e l’Italia si sono dati”, ha dichiarato Stefano Donnarumma, ...