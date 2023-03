Termovalorizzatore | trasporti | Giubileo | Rocca incontra Gualtieri “Subito al lavoro senza divisioni”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dalal trasporto pubblico, dalai cinghiali fino allo stadio: questi i temi forti al centro del primo incontro tra il governatore del Lazio Francescoe il sindaco di Roma Roberto. Il faccia a faccia durato circa un’ora si è svolto nella sede della Regione Lazio. Primo faccia a faccia tra“Sono state toccate alcune tematiche di interesse comune, ci siamo dati un metodo di. E c’è la volontà di lavorare in modo comune per rafforzare il trasposto pubblico. E dare le risposte che i cittadini meritano”. Cosìnel corso della conferenza stampa finale. Il neogovernatore del Lazio ha sottolineato il clima di “grande serenità e sinergia. Al momento nessun elemento di divisione”. Il nodo ...

Bisogna trovare una soluzione ma questo non venga letto come un no al, è ... Fabrizio Ghera è il titolare delle deleghe su Mobilità,, Tutela del territorio, Ciclo dei ...Poi ci sono iche non ci sono, i pendolari avvelenati, la Regione che ha avocato la Roma -... E poi a Roma c'è Gualtieri che preme colche potrebbe anche far man bassa dei ...... Mobilità, Demanio,, Economia Circolare Roberta Angelilli " Vicepresidente, Attività ... Ma sul tavolo c'è anche altro, come la questione. Finito il tempo delle ...

Molti i temi trattati nell'incontro. Sintonia sul termovalorizzatore: "C’è un piano per il trasporto su ferro, così non inciderà sulla viabilità". Questi ed altri i temi: oltre al termovalorizzatore, ...“Le dichiarazioni programmatiche illustrate dal Presidente Rocca oggi in Consiglio regionale hanno ancora un tono da campagna elettorale. La Regione che il centrodestra eredita è più sana e con ...