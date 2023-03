Terence Hill si appresta a tornare Trinità | a 83 anni la nuova sfida western

(Di venerdì 17 marzo 2023)perche ad 83indosseràmente i pdel mito. Il terzo film della saga uscirà a distanza di 53dal primo, con protagonista il mito degli spaghettiin salsa di commedia, dopo “Lo chiamavano…” e “…continuavano a chiamarlo”. Questa volta mancherà Bud Spencer, morto nel 2016 a 86. Al Corriere Mario Girotti ha raccontato che in estate inizierà a girare in Abruzzo “, la suora e la Pistola”, ispirato ad una storia vera in cui introduce anche un personaggio storico, Billy The Kid (la Pistola).sarà anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Terence Hill appesa la tonaca al chiodo torna Trinità ?? - AgoraMagazLatin : Terence Hill appesa la tonaca al chiodo torna Trinità - fedram67 : Pistole e speroni per Terence Hill che torna alle origini - Agenzia_Italia : Terence Hill appesa la tonaca al chiodo torna Trinità ?? -

Leggi Anchetorna al vecchio amore e si ributta nel western Il nuovo film In un'intervista al Corriere ,, all'anagrafe Mario Girotti, ha raccontato che in estate inizierà a girare in ...Fa una certa impressione leggere che, ormai 82enne ex mito degli spaghetti western in salsa di commedia in coppia con Bud Spencer e da anni legato al personaggio televisivo di Don ...La notizia l'ha lanciata Ciak Magazine annunciando l'intervista al Corriere della Sera che lo conferma:, all'anagrafe Mario Girotti, riporta in scena l'iconico personaggio della versione ...

Terence Hill torna Trinità: in preparazione un nuovo western con l'iconico personaggio TGCOM

Terence Hill sarà di nuovo Trinità in un terzo film della saga. In estate l'inizio delle riprese in Abruzzo «Abbiamo affittato un villino anni 80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, ...Tornerà per la terza volta nei panni di Trinità, ma senza il suo sodale amico. Terence Hill, 82 anni, tolta la tonaca da Don Matteo, rimette i panni "sporchi" del pistolero, noto come la mano destra ...