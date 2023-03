Tensione e una rissa nel carcere minorile di Nisida (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata di forte Tensione nel carcere minorile di Nisida, a Napoli, dove – secondo quanto denuncia il Sappe – è scoppiata una rissa tra detenuti stranieri e napoletani. Durante i disordini è rimasto ferito un ragazzo straniero che, procurandosi una mazza, aveva cercato di colpire alcuni contendenti, e anche un agente di polizia penitenziaria ha dovuto far ricorso a cure mediche. “Solo l’intervento in massa del personale di Polizia Penitenziaria in servizio riusciva poi a riportare la situazione alla calma e a ripristinare la sicurezza dell’istituto”, spiega Federico Costigliola, coordinatore regionale per i minori per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Secondo il Sappe “va fatta, inevitabilmente, un’attenta analisi di quanto sta accadendo nel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata di forteneldi, a Napoli, dove – secondo quanto denuncia il Sappe – è scoppiata unatra detenuti stranieri e napoletani. Durante i disordini è rimasto ferito un ragazzo straniero che, procurandosi una mazza, aveva cercato di colpire alcuni contendenti, e anche un agente di polizia penitenziaria ha dovuto far ricorso a cure mediche. “Solo l’intervento in massa del personale di Polizia Penitenziaria in servizio riusciva poi a riportare la situazione alla calma e a ripristinare la sicurezza dell’istituto”, spiega Federico Costigliola, coordinatore regionale per i minori per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Secondo il Sappe “va fatta, inevitabilmente, un’attenta analisi di quanto sta accadendo nel ...

