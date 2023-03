Tennis: Torneo Phoenix. Berrettini vince derby di 1° turno con Bellucci (Di venerdì 17 marzo 2023) Il romano supera all'esordio l'alternate brianzolo, ora sfida a Vukic Phoenix (USA) - La pioggia ha rimandato buona parte del programma degli incontri del SuperChallenger di Phoenix (Atp, 220 mila ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Il romano supera all'esordio l'alternate brianzolo, ora sfida a Vukic(USA) - La pioggia ha rimandato buona parte del programma degli incontri del SuperChallenger di(Atp, 220 mila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Phoenix. Berrettini vince derby di 1° turno con Bellucci - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California #ANSA - Direttaofficial : ?? Sinner è in semifinale al torneo di Indian Wells ?????? #Diretta #tennis #Sinner #DirettaNews #IndianWells - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California #ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California #ANSA -