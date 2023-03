Tennis: Sinner vola in semifinale a Indian Wells, travolto l’americano Taylor Fritz (Di venerdì 17 marzo 2023) Ancora una vittoria convincente per Jannik Sinner, prestazione stupenda ai quarti di finale, adesso si punta davvero in alto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non poteva cominciare meglio di così Jannik Sinner che in questi primi 3 mesi del 2023 ha aggredito letteralmente la classifica mondiale del Ranking ATP. Adesso la 13esima posizione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Ancora una vittoria convincente per Jannik, prestazione stupenda ai quarti di finale, adesso si punta davvero in alto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non poteva cominciare meglio di così Jannikche in questi primi 3 mesi del 2023 ha aggredito letteralmente la classifica mondiale del Ranking ATP. Adesso la 13esima posizione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

