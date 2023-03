Tennis: Sinner, ex ragazzino a Indian Wells è diventato uomo (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Nel torneo tradizionalmente più ostico per i giocatori italiani, Indian Wells, Jannik Sinner è volato in semifinale battendo l'ormai ex numero 5 al mondo nonché detentore del titolo Taylor Fritz al termine di una battaglia dura e significativa: 6-4 4-6 6-4. Jannik è ora virtualmente numero 11 al mondo ed è atteso da un nuovo episodio della saga destinata a segnare i prossimi anni del tennis mondiale: l'incontro contro Carlos Alcaraz che ha sostanzialmente surclassato con un doppio 6-4 il canadese Felix Auger Aliassime. Le buone notizie che per Sinner sono arrivate dal successo contro Fritz sono parecchie. Una soprattutto: quando lo scambio ha superato i nove colpi (una situazione frequente nel tennis contemporaneo visto l'abbondare di giocatori-attaccanti da fondo campo) il bilancio finale è stato di 24 punti ... Leggi su agi (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Nel torneo tradizionalmente più ostico per i giocatori italiani,, Jannikè volato in semifinale battendo l'ormai ex numero 5 al mondo nonché detentore del titolo Taylor Fritz al termine di una battaglia dura e significativa: 6-4 4-6 6-4. Jannik è ora virtualmente numero 11 al mondo ed è atteso da un nuovo episodio della saga destinata a segnare i prossimi anni del tennis mondiale: l'incontro contro Carlos Alcaraz che ha sostanzialmente surclassato con un doppio 6-4 il canadese Felix Auger Aliassime. Le buone notizie che persono arrivate dal successo contro Fritz sono parecchie. Una soprattutto: quando lo scambio ha superato i nove colpi (una situazione frequente nel tennis contemporaneo visto l'abbondare di giocatori-attaccanti da fondo campo) il bilancio finale è stato di 24 punti ...

Tennis: Sinner, ex ragazzino a Indian Wells è diventato uomo La stagione è lunga e come sempre del tutto imprevedibile nei suoi sviluppi: ma il Sinner di Indian Wells ci dice che la stagione potrebbe portare con sé per lui e per il tennis italiano, bellissime ... la cavalcata di sinner: batte fritz e vola in semifinale a indian wells. sfiderà alcaraz Estratto da fanpage.it jannik sinner Continua la magnifica corsa di Jannik Sinner. Il tennista italiano batte pure Taylor Fritz ed è ... Coppa Davis 2023, il 29 marzo si terrà il sorteggio: Italia in seconda fascia ... dunque, potrebbe esserci una rivincita contro il Canada, che ha sconfitto gli azzurri in semifinale un anno fa, oppure una sfida contro la Spagna, che potrebbe mettere di fronte Jannik Sinner e ...