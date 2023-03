Televoto truccato al GF Vip in favore di Micol Incorvaia? L’accusa del web (Di venerdì 17 marzo 2023) Micol Incorvaia ieri sera è stata votata come seconda finalista del Grande Fratello Vip, ma qualcosa non tornerebbe e il web accusa Micol Incorvaia ha battuto al Televoto Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, classificandosi seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Qualcosa però non sarebbe andato nel verso giusto e i fandom di Antonella e Nikita parlano di Televoto truccato. A intervenire sulla questione è stata Giulia Salemi. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di ieri, giovedì 16 marzo, è stata eletta la seconda finalista del reality show di Canale 5, Micol Incorvaia, che si è classificata dopo Oriana Marzoli, prima finalista di questa settima edizione. Tuttavia i fan di Antonella e Nikita pensano che il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023)ieri sera è stata votata come seconda finalista del Grande Fratello Vip, ma qualcosa non tornerebbe e il web accusaha battuto alAntonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, classificandosi seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Qualcosa però non sarebbe andato nel verso giusto e i fandom di Antonella e Nikita parlano di. A intervenire sulla questione è stata Giulia Salemi. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di ieri, giovedì 16 marzo, è stata eletta la seconda finalista del reality show di Canale 5,, che si è classificata dopo Oriana Marzoli, prima finalista di questa settima edizione. Tuttavia i fan di Antonella e Nikita pensano che il ...

