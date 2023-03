“Telecomando io!” Cosa vale davvero la pena vedere stasera in Tv (Di venerdì 17 marzo 2023) News tv. “Telecomando io!” Cosa vale davvero la pena non perdersi stasera in Tv. La nuova rubrica di TvZap si mette a vostra disposizione per offrirvi alcuni consigli utili per scegliere quale programma seguire in famiglia ogni sera. Giorno dopo giorno vi proporremo almeno tre opzioni – tra programmi di intrattenimento, serie Tv, talk show, film e documentari – per non ritrovarsi demoralizzati con il Telecomando in mano passando da un canale all’altro senza trovare pace. Ecco i consigli su Cosa vedere in Tv stasera, venerdì 17 Marzo 2023.



Leggi anche: Ictus, quali sono i sintomi del male che ha colpito Platinette? Leggi anche: Lino Banfi, il triste annuncio dopo la morte della ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023) News tv. “io!”lanon perdersiin Tv. La nuova rubrica di TvZap si mette a vostra disposizione per offrirvi alcuni consigli utili per scegliere quale programma seguire in famiglia ogni sera. Giorno dopo giorno vi proporremo almeno tre opzioni – tra programmi di intrattenimento, serie Tv, talk show, film e documentari – per non ritrovarsi demoralizzati con ilin mano passando da un canale all’altro senza trovare pace. Ecco i consigli suin Tv, venerdì 17 Marzo 2023.Leggi anche: Ictus, quali sono i sintomi del male che ha colpito Platinette? Leggi anche: Lino Banfi, il triste annuncio dopo la morte della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sly05050111 : #nikiters anch’io voto ma lunedì nessuno deve vedere la puntata il telecomando c’è l’abbiamo noi RICORDIAMOCELO - dana_kant : @sgranagliocchi @alfosignorini @GrandeFratello Ti ripeto. La mia nausea è talmente elevata che non provo più alcun… - LucreziaRampon2 : Io mi sto immaginando Sex Bomb. Il problema e che torna violentemente in testa Valentin che accende la Tocca con il… - troppoinstabile : io ho brutti ricordi di sex bomb quello schifoso telecomando - TaniaB2999 : @vale1995_ve Io faccio così, vado sul canale 55 e con la freccia in su del mio telecomando si apre Mediaset infinit… -