Tedesco: «Lukaku? All'Inter non gioca molto, ma lui non si discute!» (Di venerdì 17 marzo 2023) Lukaku è stato convocato dal Belgio (vedi tutti convocati) per le prossime gare contro Svezia e Germania. Dell'attaccante dell'Inter ha parlato Domenico Tedesco NON SI DISCUTE ? Il CT del Belgio, Tedesco ha parlato in conferenza stampa di Lukaku: «Non gioca molto nell'Inter. Spesso entra dalla panchina e mi piace sempre molto l'impatto che ha durante le partite. Dirige la squadra e dà sempre tutto. Dobbiamo sostenerlo, è molto importante per noi. Dentro e fuori dal campo, le sue qualità non si discutono. Credo che possa entrare più in forma se giocasse con maggior continuità, ma per noi non è un problema. Importante è che si alleni tanto, non vedo l'ora di incontrarlo lunedì».

