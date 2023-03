Teatro Diana, Caffè Kamo ospita le azzurre allo spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde” (Di venerdì 17 marzo 2023) L’arte va in scena al Teatro Diana dove Caffè Kamo ha avuto il piacere di ospitare per una sera le calciatrici del Napoli Femminile Melissa Nozzi, Sabah Seghir e Melissa Toomey. Le azzurre, oltre a godersi una piacevole pausa Caffè alla buvette del Teatro, hanno anche assistito allo spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde” con protagonista Carlo Buccirosso (in foto insieme all’attore Peppe Miale in compagnia delle giocatrici). Una serata alternativa, divertente e piena di energia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) L’arte va in scena aldoveha avuto il piacere dire per una sera le calciatrici del Napoli Femminile Melissa Nozzi, Sabah Seghir e Melissa Toomey. Le, oltre a godersi una piacevole pausaalla buvette del, hanno anche assistitodelpiù” con protagonista Carlo Buccirosso (in foto insieme all’attore Peppe Miale in compagnia delle giocatrici). Una serata alternativa, divertente e piena di energia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

