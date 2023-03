Teato Gesualdo | aggiudicati i lavori per l’efficientamento energetico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn tempi di crisi economica per l’aumento sproposito anche dell’energia elettrica, il Comune di Avellino cerca di correre ai ripari, puntando aldelle strutture di proprietà. Per lo scopo l’occasione è rappresentata dagli investimenti del Pnrr (Missione 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, per un valore complessivo di 200 milioni di euro. Il Comune di Avellino ha candidato l’intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro “Carlo” per un importo di poco più di 800mila euro, affidando la predisposizione del progetto esecutivo al gestore costituito dall’ATI Engi Servizi S.p.a. (capogruppo) – Venezia ...