Task force contro sacchetto selvaggio a Giugliano: già 40 incivili sanzionati (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono già più di 40 le sanzioni elevate a cittadini incivili di Giugliano che stanno sversando ancora rifiuti in strada senza rispettare il calendario della differenziata. Da martedì sono decine i cittadini e le attività commerciali sanzionate per ben 500 euro. Anche stamane in campo la Task force della polizia municipale e della ditta che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

