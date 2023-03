Taglio Iva beni essenziali, il piano del governo: ecco quanto si risparmia (Di venerdì 17 marzo 2023) Taglio Iva beni essenziali, quanto si potrebbe risparmiare? Le ipotesi di un Taglio dell’Iva su alcuni beni essenziali non è nuova: già nel 2022 era stata fatta una proposta in tal senso, con la possibilità di essere inserita nel decreto Aiuti quater o nella Legge di Bilancio. La misura era però stata accantonata, dopo un’analisi costi-benefici, in favore di altre misure come la Carta risparmio spesa e il reddito alimentare. Perché quindi se ne torna a parlare? A riprendere la questione è stato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che intervenendo alla presentazione dei risultati dell’Agenzia delle Entrate ha anticipato alcune ipotesi che potrebbero arrivare con la prossima riforma ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 marzo 2023)Ivasi potrebbere? Le ipotesi di undell’Iva su alcuninon è nuova: già nel 2022 era stata fatta una proposta in tal senso, con la possibilità di essere inserita nel decreto Aiuti quater o nella Legge di Bilancio. La misura era però stata accantonata, dopo un’analisi costi-benefici, in favore di altre misure come la Carta risparmio spesa e il reddito alimentare. Perché quindi se ne torna a parlare? A riprendere la questione è stato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che intervenendo alla presentazione dei risultati dell’Agenzia delle Entrate ha anticipato alcune ipotesi che potrebbero arrivare con la prossima riforma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elelyaworld : @GiorgiaMeloni Spero che il taglio dell'#iva su #latte #pane e beni di Prima necessità sia abbastanza immediato - Newsinunclick : CON TASSO AL 9,1% STANGATA DA +2.662 EURO A FAMIGLIA INFLAZIONE AUMENTA PER I BENI PIU’ ACQUISTATI DALLE FAMIGLIE… - blusewillis2 : RT @___Claudias___: @FratellidItalia Quindi la strada giusta per voi è non rispettare nessun punto del vostro programma? Io aspetto il bo… - ilgiornale : Revisione di Irap, Ires, Iva e nuovo sistema di detrazioni fiscali. Per svolgere verifiche più puntuali il governo… - ___Claudias___ : @FratellidItalia Quindi la strada giusta per voi è non rispettare nessun punto del vostro programma? Io aspetto i… -