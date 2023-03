Tabellone semifinali Champions League maschile 2023 volley: gli accoppiamenti (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Tabellone delle semifinali della Cev Champions League 2022/2023 di volley maschile: ecco tutti gli accoppiamenti delle partite. Il torneo entra nel vivo: archiviati i quarti di finale, le formazioni rimaste tornano in campo per giocarsi l’accesso alla finalissima. Anche le semifinali si svolgeranno con il format delle gare di andata e di ritorno, con l’eventuale Golden Set a fare da “bella”. L’Italia è approdata ai quarti con tutte e tre le squadre (Civitanova, Perugia e Trento) senza passare dai playoff e proverà a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista, centrando le semifinali. L’obbiettivo è portare per l’ennesima volta il tricolore nell’atto conclusivo del torneo, che quest’anno si svolgerà proprio ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildelledella Cev2022/di: ecco tutti glidelle partite. Il torneo entra nel vivo: archiviati i quarti di finale, le formazioni rimaste tornano in campo per giocarsi l’accesso alla finalissima. Anche lesi svolgeranno con il format delle gare di andata e di ritorno, con l’eventuale Golden Set a fare da “bella”. L’Italia è approdata ai quarti con tutte e tre le squadre (Civitanova, Perugia e Trento) senza passare dai playoff e proverà a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista, centrando le. L’obbiettivo è portare per l’ennesima volta il tricolore nell’atto conclusivo del torneo, che quest’anno si svolgerà proprio ...

