Tabellone Champions League dai quarti alla finale: il cammino delle italiane. Calendario completo (Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi venerdì 17 marzo a partire dalle ore 13.00 si è svolto il sorteggio dei quarti di finale di UEFA Champions League 2022/23. Oltre a rendere note le prossime gare che si giocheranno nel torneo, sono stati definiti anche gli eventuali accoppiamenti delle semifinali. Una cosa è certa: il Tabellone ha sorriso alle italiane. Le prime due squadre pescate dalle urne sono state il Real Madrid e il Chelsea. Carlo Ancelotti si troverà di fronte la compagine guidata da mister Graham Potter. I Blancos quando fiutano l’odore della Champions lasciano scampo a pochi se non nessun avversario. Per i Blues il doppio confronto non sarà semplice. Dalla seconda estrazione è subito apparsa un’italiana: l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, così come ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi venerdì 17 marzo a partire dalle ore 13.00 si è svolto il sorteggio deididi UEFA2022/23. Oltre a rendere note le prossime gare che si giocheranno nel torneo, sono stati definiti anche gli eventuali accoppiamentisemifinali. Una cosa è certa: ilha sorriso alle. Le prime due squadre pescate dalle urne sono state il Real Madrid e il Chelsea. Carlo Ancelotti si troverà di fronte la compagine guidata da mister Graham Potter. I Blancos quando fiutano l’odore dellalasciano scampo a pochi se non nessun avversario. Per i Blues il doppio confronto non sarà semplice. Dseconda estrazione è subito apparsa un’italiana: l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, così come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Il tabellone completo della #UCL ?? 'Derby' tra Milan e Napoli e possibile semifinale tutta italiana ???? Chi vince la… - Alex_Cavasinni : ???? #CHAMPIONS BOOM! Sorteggi: #INTER ancora in PORTOGALLO, derby #MILAN-#NAPOLI. Tabellone SBILANCIATISSIMO ???? ?? p… - AIexDeI : RT @liottagio: Praticamente da un lato del tabellone la Champions League, dall'altro il quadrangolare 'Memorial Germano Mosconi'. - nessuno1222 : @realvarriale Una parte del tabellone è da quarti di Champions, l'altra potrebbe essere benissimo quarti di Europa… - cheminchialeggi : Come in Champions tutte le favorite per la vittoria dell'Europa League dalla stessa parte del tabellone. -